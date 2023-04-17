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Волкер: Україні потрібно ізолювати тимчасово окупований Кримський півострів від росії

18.04.2023 / 18:30
Україні потрібно вже зараз ізолювати тимчасово окупований Кримський півострів від росії, наприклад, вдаривши по мосту через Керченську протоку та перервавши логістичні зв’язки між Кримом та російською територією.

Про це заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він висловив думку, що саме зараз немає потреби звільняти Крим за допомогою військової сили. Першим вагомим кроком на шляху деокупації півострова могла б стати його ізоляція.

«Зараз необхідно ізолювати Крим від росії. Це можна зробити, перервавши наземні логістичні зв’язки, наприклад, знову вдаривши по Кримському мосту. Можливо, вивести з ладу військову базу в Севастополі. Ці кроки вкрай ускладнять використання Криму як військового майданчика та ізолюють його від російської логістичної підтримки», – наголосив Волкер.

Дипломат вважає, що цієї мети цілком реально досягнути, і Україна може це зробити “вже зараз”. А робота над повним звільненням Криму, за словами Волкера, відбудеться через якийсь час.

Він додав, що Кримський півострів є дуже важливим для майбутньої безпеки України в Чорному морі, роботи українських портів. Без контролю над Кримом її буде складно забезпечити.

Дипломат також прокоментував можливу реакцію російського диктатора володимира путіна на деокупацію Криму. Волкер уточнив, що господар Кремля уже кидає у війну проти України всі наявні засоби.

«Він залучає нових призовників. Він звертається до Туреччини, Ірану, Північної Кореї. Він робить усе що може саме зараз. Тому варіанти того, що він може ще зробити, дуже обмежені», – пояснив дипломат.

Волкер нагадав, що існують побоювання з приводу можливого застосування росією ядерної, хімічної або ж біологічної зброї. Дипломат зазначив, що проти такого розвитку подій виступають навіть російські військові сили, оскільки розуміють, що отримають відповідь.

«Я не думаю, що відбудеться ескалація в цьому напрямі… Ймовірність використання ядерної зброї росією цілком низька. Бо це спричинить відповідь», – повідомив Волкер.

Він додав, що навіть Індія та Китай застерегли кремль від застосування ядерної зброї.

Крим, Волкер
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