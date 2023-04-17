Шмигаль: Уряд розробляє нову економічну модель України

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Скоординували потреби та співпрацю у відновленні з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проекту Українська архітектура реформ", – написав він.

За словами Шмигаля, планується зосередити діяльність на десяти ключових напрямах і реформах:

розробка нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;

реформа сектору громадянської безпеки;

оновлена ветеранська політика;

реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність і модернізацію;

відновлення;

масштабна соціальна реформа;

проекти підтримки бізнесу;

нові напрями у реформуванні освіти;

реформа митниці;

реформа управління.

"Дякую партнерам за готовність підтримати пріоритети уряду, команди Офісу реформ та проекту URA за щоденну роботу", – резюмував Шмигаль.