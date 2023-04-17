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Шмигаль: Уряд розробляє нову економічну модель України

18.04.2023 / 15:24
Уряд розробляє нову економічну модель України як ресурсного центру Європи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Скоординували потреби та співпрацю у відновленні з ЄБРР, ЄС та Офісом реформ при Кабінеті Міністрів. Широкомасштабна війна створила нові виклики та нові пріоритети роботи, які змушують переосмислити роль проекту Українська архітектура реформ", – написав він.

За словами Шмигаля, планується зосередити діяльність на десяти ключових напрямах і реформах:

  • розробка нової економічної моделі України як ресурсного центру Європи;
  • реформа сектору громадянської безпеки;
  • оновлена ветеранська політика;
  • реформа енергетики, спрямована на енергонезалежність і модернізацію;
  • відновлення;
  • масштабна соціальна реформа;
  • проекти підтримки бізнесу;
  • нові напрями у реформуванні освіти;
  • реформа митниці;
  • реформа управління.

"Дякую партнерам за готовність підтримати пріоритети уряду, команди Офісу реформ та проекту URA за щоденну роботу", – резюмував Шмигаль.

Шмигаль, реформи
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