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Шмигаль: Українську освіту, як і українську державу, чекає велика трансформація

09.06.2023 / 10:11
Шмигаль: Українську освіту, як і українську державу, чекає велика трансформація
Реформу Нової української школи буде запроваджено для 5-9 класів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Розвиток людського капіталу — один із десяти пріоритетів уряду на цей рік. Основні напрямки: сучасна та безпечна освіта, а також доступна та якісна медицина. Обидва вектори в нових реаліях потребують сучасних підходів та трансформації», - наголосив він.

Прем’єр-міністр поінформував, що в четвер відбулася нарада щодо нової якості освіти з віцепрем’єром, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, міністром освіти Оксеном Лісовим та іншими стейкхолдерами.

«Продовжуємо реформу Нової української школи. Запроваджуємо для 5-9 класів», - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що окрема увага під час наради приділяється доступності дошкільної освіти, також уряд має намір кардинально трансформувати профтехосвіту.

«Нас чекає багаторічне відновлення України, тому важливо мати якісних спеціалістів у різних сферах», - додав Прем’єр-міністр.

Він акцентував, що важливим питанням є безпека навчального простору.

У цьому контексті Шмигаль повідомив, що 1,5 мільярда гривень уряд виділив на укриття в школах.

Прем’єр також зауважив, що наразі урядом розробляються пілотні проєкти та унікальні рішення у сфері освіти, готується план змін для всіх освітніх ланок.

«Українську освіту, як і українську державу, чекає велика трансформація. Ми не просто відновимо те, що зруйнували російські терористи. Ми побудуємо нову якість освіти для європейської України», - резюмував Шмигаль.

Шмигаль, освіта, реформи
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