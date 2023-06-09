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Washington Post: Україна розпочала контрнаступ

09.06.2023 / 12:16
Україна розпочала контрнаступ в Запорізькій області, але на полі бою склалася важка ситуація.

Про це в четвер, 8 червня повідомило видання The Washington Post.

"На полі бою дуже складно. Наша артилерія та авіація працюють, але й росіяни працюють. Це складно і для нас, і для них. Збройні сили України наступають. Але не так швидко, як хотілося б", — сказав військовий, з яким поспілкувалося видання.

Крім того, видання посилається на чотирьох армійських чиновників України, які не уповноважені говорити про це публічно.

контрнаступ
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