Washington Post: Україна розпочала контрнаступ

Про це в четвер, 8 червня повідомило видання The Washington Post.

"На полі бою дуже складно. Наша артилерія та авіація працюють, але й росіяни працюють. Це складно і для нас, і для них. Збройні сили України наступають. Але не так швидко, як хотілося б", — сказав військовий, з яким поспілкувалося видання.

Крім того, видання посилається на чотирьох армійських чиновників України, які не уповноважені говорити про це публічно.