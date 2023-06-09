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Резніков: Ця повномасштабна війна продемонструвала, що без сучасних технологій перемагати дуже важко

09.06.2023 / 13:19
Потужна армія та військово-промисловий комплекс післявоєнної України є запорукою безпеки після завершення повномасштабної війни.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час заходу «Великий день з NV. Діалоги про відновлення України», передає кореспондент УНН.

На запитання, що має стримувати росіян від нового нападу на Україну, Резніков відповів: «Запобігання можливе при умові, що у нас буде потужна армія, чи сектор Сил та оборони, у нас буде потужна економіка, у нас буде потужний власний національний ВПК… Я є промисловим протекціоністом, я за те, щоб ми розвивали наш ВПК, як державний сектор, так і приватний. Ми все для цього робимо».

Він зазначив, що ця повномасштабна війна продемонструвала, що без сучасних технологій перемагати дуже важко.

Резніков зауважив, що випробування зброї в Україні стане в майбутньому знаком якості для будь-якого іноземного виробника.

«Кожна компанія, яка виробляє зброю або пов’язана зі зброєю, буде мріяти мати тут свою філію, спільне виробництво з нами. Нам треба боротися за ці ринки, приводити їх сюди», - сказав Резніков.

Він зазначив, що Україна повинна стати ремонтною базою для сучасних західних зразків артилерії, авіації тощо.

«Тоді ми з вами точно не дамо шансу росіянам з реваншем повернутися сюди», - додав Резніков.

Резніков
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