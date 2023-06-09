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Юсов: Буданов пережив більше десятка замахів на себе

09.06.2023 / 17:28
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив більше десятка замахів на себе.

Буданов одна з важливих цілей для "русского мира", для російської пропаганди і для правлячого режиму диктатора володимира путіна. Про в інтерв'ю "Українській правді" розповів представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

"Точно відомо, що це більше 10 спроб, але зрозуміло, що є офіційний вирок, наскільки може бути офіційним для неіснуючої фактично фіктивної держави, якою є російська федерація. Буданов одна з важливих цілей для "русского мира", для російської пропаганди і для правлячого режиму Путіна – сказав він.

Юсов наголосив, що Буданов це чудово усвідомлює.

"Він це чудово усвідомлює і в принципі, як публічно коментував, вважає, що це добра оцінка, значить, робота ведеться в правильному напрямку. Тому всі заходи безпеки вживаються, звичайно, але на роботу це не впливає командира підрозділу, відомства. Зрештою, я думаю, що боятися потрібно саме Путіну і його найближчому оточенню", – зазначив він.

За словами Юсова, жодні замахи чи ракетні удари, чи багато інших підлостей ворога ГУР не зупинили і не зупинять.

Буданов, Юсов
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