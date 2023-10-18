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Захід готовий допомогти Україні розробити документ з переліком реформ

21.10.2023 / 16:20
Європейський Союз та США готові допомогти Україні розробити "План України" - документа з переліком реформ. План допоможе наблизити вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, випущену за підсумками саміту ЄС - США, що відбувся в п'ятницю 20 жовтня.

Сполучені Штати та Європейський Союз у п'ятницю підтвердили готовність підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", зокрема у розробці Плану України - документа з переліком реформ та пріоритетів у відновленні.

Європейські та американські лідери заявили, що потрібно допомогти Україні, щоб Росія не змогла зруйнувати її економіку.

"Як співголови разом із Україною, Міжвідомчою донорською координаційною платформою ми працюємо разом із Україною над розробкою її Плану України (Ukraine Plan), який є частиною її європейського шляху", - написано в заяві.

План повинен включати реформи в економіці, верховенстві права і демократизації, а також допомогу у відновленні та реконструкції, підкреслюють лідери США та ЄС.

Вони окремо підтверджують, що продовжуватимуть надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей - зокрема, захисту, ремонту та відновлення її енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.

"Ми визнаємо відданість Україні та її прогресу у здійсненні реформ та наголошуємо на стратегічній важливості процесу вступу до ЄС", - додають автори заяви.

Що входить до "Плану України"

План України – це програма відновлення та розвитку країни на найближчі 4 роки.

План складатиметься із шести блоків, які сформують бачення розвитку економіки України.

  • макрофінансові сценарії відновлення;
  • основні та секторальні реформи (управління держмайном та приватизація, людський капітал, бізнес-клімат, фінансовий сектор);
  • стратегію розвитку ключових секторів економіки;
  • блок збільшення можливості для засвоєння інвестицій;
  • кроссекційні теми - євроінтеграція, цифровізація, регіональний розвиток та клімат.

План має бути амбітним, але реалістичним. Якщо пункти плану не будуть виконані, фінансування буде втрачено.

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