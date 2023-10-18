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Зеленська: Про українців зараз багато говорять як про націю, що матиме посттравматичний стресовий розлад

22.10.2023 / 13:15
Платформа доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» за експертної підтримки Координаційного центру КМУ/Mental Health UA підготувала докладний гід, який розповідає все, що треба знати про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Як передає Укрінформ, про це дружина Президента Олена Зеленська повідомила у Телеграмі.

Перша леді зазначила, що про українців зараз багато говорять як про націю, що матиме посттравматичний стресовий розлад. Однак, за її словами, далеко не кожен, хто пережив травматичний досвід, матиме ПТСР. За різними оцінками, він розвивається лише у 12–20 % людей і, на щастя, здебільшого виліковний.

«Платформа доказової інформації про здоров’я «Бережи себе» за експертної підтримки Координаційного центру КМУ / Mental Health UA підготувала докладний гід, який розповідає все, що треба знати про ПТСР», - зазначила Зеленська.

Перша леді зауважила, що гід доступно пояснює, як розлад впливає на організм і як проявляється зовні: дратівливістю, настороженістю, гострим реагуванням на щось, що збоку може здатися зовсім не вартим уваги.

Гід також розповідає, як діагностують і лікують ПТСР, чи є ускладнення й що буде, якщо не звернутися по допомогу до фахівця, бо, як і в разі будь-якої хвороби, краще не займатися самолікуванням.

«Навіть якщо ви самі не відчуваєте симптомів, гід допоможе помітити їх у близької людини. Шлях лікування буде той самий, але ваше плече підтримки точно матиме терапевтичний ефект», - зазначила Зеленська.

Зеленська
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