Перша Леді дала поради щодо зняття психологічної напруги

Відповідний допис Зеленська оприлюднила у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Слово, що має суперсилу. Його знає кожен з нас. Це слово – дякую. І, виявляється, воно також рятує від стресу. Вчені довели: коли ми дякуємо, то переживаємо великий спектр позитивних емоцій. Так само відбувається, коли ми приймаємо вдячність від інших людей. І коли інші способи зняти психологічну напругу недоступні - як то спорт чи медитація — проста практика вдячності додає сил, енергії, впевненості», - розповіла перша леді.

Саме цьому присвячена шоста серія анімаційних відеороликів, створених ГО «Безбар'єрність» спільно з МОЗ за підтримки ВООЗ у межах Всеукраїнської програми ментального здоров'я.

Зеленська додала, що наразі, крім цього відео, доступні ще сім епізодів, усі вони мають субтитрування та переклад українською жестовою мовою.

«Навіть у момент небезпеки дякувати — це наче впустити трохи світла у бомбосховище. Адже у темні часи подяка підсвітить вам те хороше, що ви маєте у житті й заради чого варто боротися. Дякуймо ЗСУ за те, що оберігають нас від ворога. Дякуймо оточуючим, які підтримують й допомагають. Але не забувайте дякувати собі — адже саме ви щодня знаходите сили на боротьбу», - наголосила дружина Президента.