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Шмигаль розповів про пріоритети в освіті на найближчі роки

20.10.2023 / 18:30
На нараді з очільниками Міносвіти, Мінекономіки, Мінцифри та Мінфіну обговорили реалізацію проєктів освіти.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Окрема увага – військова освіта. Це пріоритет на найближчі роки. Також бачимо зростання попиту на фахову та профтехосвіту. У майбутньому наша держава потребуватиме таких спеціалістів для відновлення, тому будемо максимально сприяти їхньому підготуванню», – зауважив глава уряду.

За його словами, окрім держзамовлень, розглядається можливість впровадження грантів.

Шмигаль повідомив, що Мінекономіки вже розробляє прогноз розвитку ринку праці, на основі якого сформують актуальне держзамовлення з урахуванням потреб воєнного часу.

За підсумками вступної кампанії-2023, найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів – Комп’ютерні науки, Філологія та Право, оскільки на них подано найбільшу кількість заяв.

А за зарахуванням на бюджет – Середня освіта (5 425), Комп’ютерні науки (3 755) і Медицина (3 724).

Шмигаль, освіта
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