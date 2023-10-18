Шмигаль розповів про пріоритети в освіті на найближчі роки

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Окрема увага – військова освіта. Це пріоритет на найближчі роки. Також бачимо зростання попиту на фахову та профтехосвіту. У майбутньому наша держава потребуватиме таких спеціалістів для відновлення, тому будемо максимально сприяти їхньому підготуванню», – зауважив глава уряду.

За його словами, окрім держзамовлень, розглядається можливість впровадження грантів.

Шмигаль повідомив, що Мінекономіки вже розробляє прогноз розвитку ринку праці, на основі якого сформують актуальне держзамовлення з урахуванням потреб воєнного часу.

За підсумками вступної кампанії-2023, найпопулярніші спеціальності серед абітурієнтів – Комп’ютерні науки, Філологія та Право, оскільки на них подано найбільшу кількість заяв.

А за зарахуванням на бюджет – Середня освіта (5 425), Комп’ютерні науки (3 755) і Медицина (3 724).