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Нацслужба здоров’я дала роз’яснення стосовно безкоштовних ліків

08.06.2023 / 18:30
У Нацслужбі здоров’я дали роз’яснення стосовно безкоштовних ліків за е-рецептом.

Отже,

Сімейний лікар, терапевт або педіатр можуть виписати е-рецепт – у разі серцево-судинних захворювань; цукрового діабету II типу; бронхіальної астми та ХОЗЛ (хронічного обструктивного захворюванню легень).

Ендокринолог – при нецукровому або інсулінозалежному діабеті.

Невролог – за хвороби Паркінсона.

Психіатр – за розладів психіки та поведінки.

Психіатр або невролог – при епілепсії.

За цими напрямами лікарі-спеціалісти створять план лікування для пацієнта в електронній системі охорони здоров’я та випишуть перший рецепт.

Наступні рецепти вже можна буде отримувати у лікарів первинної медичної допомоги: сімейного лікаря, терапевта або педіатра. А також, за бажанням, у лікуючого лікаря.

Будь-які інші рецептурні препарати, які пацієнт купуватиме за власний кошт, можна  отримати і в лікаря первинної медичної допомоги, й у будь-якого лікаря-спеціаліста.

е-рецепт, Нацслужба здоров’я
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