Петреус: Наступ України буде потужнішим, ніж під Харковом

Таку думку в інтерв'ю NV висловив колишній очільник ЦРУ і Центрального Командування Збройних сил США генерал Девід Петреус.

Він нагадав, що під час наступальної операції України під Харковом минулого року, окупанти "зламалися" і "почали буквально тікати, здаватися в полон, гинути".

"Я думаю, що цей наступ буде набагато, набагато потужнішим, набагато більш вражаючим, з досягненням реальних комбінованих ефектів. І тепер з використанням переважно західних танків, бойових машин піхоти, артилерійських установок, колісних систем тощо – росіяни цього ще не бачили", – зазначив генерал.

Він наголосив, що це зламає їхні лінії.

"Я думаю, що вони розсиплються. Я думаю, що вони почнуть руйнуватися", – заявив Петреус.

Він зазначив, що російські підрозділи зараз не є згуртованими одиницями, оскільки росіяни не виводили їх з бою, коли вони зазнавали великих втрат, для перепідготовки та наповнення людьми і технікою, а лише "заштовхують більше людей в ці підрозділи".

"Така індивідуальна заміна солдата не є хорошою стратегією. Ми, до речі, зрозуміли це у В'єтнамі. І саме тому в Іраку та Афганістані ми використовували заміну підрозділів, а не індивідуальну заміну", – зазначив Петреус.