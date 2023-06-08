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Енергоатом: Дії окупантів на Каховській ГЕС свідчать про те, що вони не мають здорового глузду

08.06.2023 / 16:25
Дії російських окупантів на Каховській ГЕС свідчать про те, що рашисти не мають здорового глузду, а тому не вагаючись можуть вчиняти подібні техногенні катастрофи. Тож перебування загарбників на Запорізькій АЕС несе загрози для ядерної та радіаційної безпеки.

На цьому наголосив президент ДП "Енергоатом" Петро Котін у коментарі для телемарафону "Єдині новини".

За його словами, всі енергоблоки Запорізької АЕС зараз не працюють, тому безпосередньо зниження рівня води не впливає на роботу ЗАЕС. Але не ознає, що загрози немає.

Котін вважає, що ЗАЕС знаходиться під загрозою, оскільки там є багато ядерного матеріалу та інших небезпечних речовин. Тому в окупантів є безліч способів наробити якоїсь біди з витоком радіації і забрудненням території радіоактивними матеріалами.

"Це легше зробити, ніж те, що вони вже зробили з ГЕС", - розповів Котін.

Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк коментарі проєкту "Радіо Свобода" "Новини Приазов'я", розповів, що ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, тому тим жителям прилеглого Енергодара, які мають можливість, мерія радить залишити місто.

Самойдюк закликав мешканців тримати транспорт повністю заправленим, а усв тривожні валізи з документами тримати зпакованими на поготові.

"Якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що окупанти будуть зобов’язані та змушені дати "коридори" для виїзду населення з такої території", – додав заступник міського голови Енергодару.

Енергоатом, Котін
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