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Рютте: Маємо зробити так, щоб путін ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України

03.02.2025 / 15:23
Україна має перебувати "в найкращому можливому становищі" на момент поновлення переговорів із рф. Проте для цього потрібна постійна підтримка.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє видання Bild.

"Не будьмо наївними стосовно путіна. Варто лише подивитися, що сталося в Бучі. Тому, якщо мирна угода буде досягнута, то вона має бути стійкою. Ми маємо зробити так, щоб він ніколи, ніколи більше не завоював навіть одного квадратного кілометра України", - наголосив генсек.

Рютте також описав кроки, які дозволять цього досягти.

"Крок перший: ми повинні забезпечити, щоб Україна перебувала в найкращому можливому становищі. Ми повинні продовжувати підтримувати їх (українців, - ред) зброєю та навчати солдатів. І якщо вони одного разу захочуть домовитися про мир, то вони мають посадити путіна за стіл переговорів", - сказав генсек НАТО.

Проте Рютте не став описувати, як триватимуть ці дискусії.

"У мене вже є ідеї, як може виглядати ця композиція. Але ми не хочемо зробити путіна розумнішим, ніж він є. Ми зробимо з цього маленький секрет. Тільки кінець відомий: після цього путін ніколи більше не спробує (напасти на Україну - ред.)", - запевнив він.

НАТО, Рютте
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