Войти | Зарегистрироваться
18:43

вторник,
05 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Шольц: Зараз є важливим подбати про те, щоб в України не закінчилася зброя

05.11.2024 / 10:12
Канцлер ФРН Олаф Шольц не бачить необхідності ухвалювати «нові рішення» щодо членства України в НАТО, зокрема стосовно надання їй запрошення.

Про це глава німецького уряду заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні 4 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми ухвалили рішення у Вільнюсі та Вашингтоні, які добре відповідають сучасній ситуації. Думаю, наразі немає потреби в нових рішеннях стосовно цього, адже ситуація не змінилась відтоді, коли ми ті рішення ухвалювали», - заявив німецький канцлер.

Наразі, на його переконання, має йтися про те, як на практиці забезпечити для України достатню військову допомогу. Зокрема, це особливо актуально сьогодні, коли росія залучає північнокорейських солдатів до участі у війні проти України.

«Зараз є важливим подбати про те, щоб в України не закінчилася зброя», - підкреслив канцлер у цьому контексті. Він зазначив, що Німеччина не лише обіцяє, але й передає допомогу. Якщо інші робитимуть так само, це значно поліпшить ситуацію.

Шольц запевнив, що Німеччина залишиться одним із лідерів, найбільших постачальників допомоги, адже наразі вона є другою після США у світі та першою – у Європі.

Канцлер згадав, що країни G7 ухвалили рішення про виділення кредиту Києву в обсязі 50 мільярдів доларів, і зауважив, що Україна зможе використати їх на закупівлю нових озброєнь.

Рішення про виділення цих грошей (які будуть сплачуватися за рахунок прибутків із заморожених російських активів - ред.), Шольц назвав сильним сигналом путіну, що він не зможе виграти цю війну.

Німецький очільник також заявив, що НАТО не повинно ігнорувати поведінку росії та переведення її економіки на військові рейки.

«Ми будемо захищати кожен сантиметр спільної території», - підкреслив він.

НАТО, Шольц, Рютте
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 ноября
4 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.