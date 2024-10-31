Шольц: Зараз є важливим подбати про те, щоб в України не закінчилася зброя

Про це глава німецького уряду заявив на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Берліні 4 листопада, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми ухвалили рішення у Вільнюсі та Вашингтоні, які добре відповідають сучасній ситуації. Думаю, наразі немає потреби в нових рішеннях стосовно цього, адже ситуація не змінилась відтоді, коли ми ті рішення ухвалювали», - заявив німецький канцлер.

Наразі, на його переконання, має йтися про те, як на практиці забезпечити для України достатню військову допомогу. Зокрема, це особливо актуально сьогодні, коли росія залучає північнокорейських солдатів до участі у війні проти України.

«Зараз є важливим подбати про те, щоб в України не закінчилася зброя», - підкреслив канцлер у цьому контексті. Він зазначив, що Німеччина не лише обіцяє, але й передає допомогу. Якщо інші робитимуть так само, це значно поліпшить ситуацію.

Шольц запевнив, що Німеччина залишиться одним із лідерів, найбільших постачальників допомоги, адже наразі вона є другою після США у світі та першою – у Європі.

Канцлер згадав, що країни G7 ухвалили рішення про виділення кредиту Києву в обсязі 50 мільярдів доларів, і зауважив, що Україна зможе використати їх на закупівлю нових озброєнь.

Рішення про виділення цих грошей (які будуть сплачуватися за рахунок прибутків із заморожених російських активів - ред.), Шольц назвав сильним сигналом путіну, що він не зможе виграти цю війну.

Німецький очільник також заявив, що НАТО не повинно ігнорувати поведінку росії та переведення її економіки на військові рейки.

«Ми будемо захищати кожен сантиметр спільної території», - підкреслив він.