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Енергоатом: Імовірність зумисного підриву окупантами на ЗАЕС значно збільшилась

22.06.2023 / 15:23
Імовірність зумисного підриву окупантами на ЗАЕС значно збільшилась після теракту рф на Каховській ГЕС. Загарбники з перших днів перебування на станції розпочали мінування території.

Про це розповів президент НАЕК Енергоатом Петро Котін в інтерв'ю РБК-Україна, що було опубліковане в середу, 21 червня.

За його словами, інформація про замінування басейну-охолоджувача Запорізької АЕС з'явилась досить давно.

"Ми знаємо, що вони (російські окупанти - ред.) від початку розпочали мінування периметра станції та берегової частини, де вона приєднується до Каховського водосховища. І саме там розташована лінія басейну - вона повністю приєднується до водосховища. Я не можу сказати, що замінована саме гребля ставка-охолоджувача. Але те, що там (на станції - ред.) є мінування, ми підтверджуємо", - розповів президент компанії.

Він пояснив, що російські військові провели мінування на суші й по периметру самого ставка. Однак поки що достеменно невідомо в яких саме місцях знаходяться міни.

"Але мінування (є -ред.) по всій смузі, що примикає до водосховища. Фактично за його периметром. Але підірвати так, щоб вода з басейну почала йти, практично неможливо. Навіть якщо верхівка греблі буде підірвана, потрібно рити канали, щоб вода сходила", - пояснив Котін.

Проте, він додав, що здійснити підрив таким чином, щоб вода почала йти з басейну хоч і можливо, та все ж дуже складно.

"Можна, звичайно, зробити будь-що, але це дуже складно - практично неможливо", - резюмував президент Енергоатома.

Енергоатом, Котін
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