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СБУ запровадила перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України

22.06.2023 / 16:25
Служба безпеки України запровадила перелік російських партій та громадських організацій, які підтримують війну проти України, чим загрожують її державній безпеці.

Як ідеться в повідомленні спецслужби, наразі до цього переліку увійшли п'ять політсил та вісім громадських об’єднань країни-агресора.

Зокрема, це партії "єдина росія", "справедлива росія - патріоти - за правду", лдпр, "нові люди" та комуністрична партія рф. Всі вони мають фракції у державній думі.

Також до списку увійщли громадська організація "молода гвардія "єдиної росії", добровольчий молодіжний громадський рух "волонтерська рота бойового братства", дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "юнармія", громадсько-державний рух дітей та молоді "рух перших", громадська організація "російський союз молоді", громадський рух "загальноросійський народний фронт", благодійний фонд "добро й діло" та громадська організація "російська асоціація захисту релігійної свободи".

Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення української державності та громадян України.

Таким чином, наголошують в СБУ, відтепер під забороною знаходиться будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих російських партій та об’єднань на території України. Крім цього, з вищевказаними організаціями рф заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.

Нагадаємо також, що в Україні за матеріалами СБУ вже засуджено деяких депутатів чинного скликання держдуми рф, які підтримали "визнання незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей України, після чого голосували за ратифікацію рф "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" з "днр" та "лнр".

СБУ
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