Геслоп: Через підрив дамби вибухонебезпечні предмети можуть опинитися на пляжах Чорного моря

Про це заявив у середу Пол Геслоп із відділу протимінної діяльності Програми розвитку ООН в Україні під час пресконференції в Женеві.

«Я не здивуюся, якщо побачу, що ці міни або опустилися до самого моря, або (опустяться, – Ред.) найближчими місяцями, оскільки вода продовжує текти, (і міни, – Ред.) будуть перенесені туди. На жаль, ми можемо побачити, як протипіхотні натискні міни опиняться на пляжах навколо Чорного моря», – сказав він.

За словами Геслопа, міни-пелюстки – маленькі, герметичні та пластикові – наповнені рідкою вибухівкою і здатні плавати на воді. Він упевнений, що ці міни були “розкидані в різних місцях”. Інші важчі вибухові речовини, такі як протитанкові міни, не змогли б попливти так далеко.

«Очевидно, що протитанкова міна вагою 10 кг не пропливе таку ж відстань, як протипіхотна міна вагою 50-60 г. Тож так, забруднення буде. Буде трохи в морі, буде трохи в річках. Як ми з цим упораємося? Це ще одна проблема, яку потрібно вирішити», – сказав він.

Хеслоп додав, що підпив дамби був “майже біблійною катастрофою – і це ще до того, як ви додасте рівняння з мінами”.

«Ми не знаємо, чого ми не знаємо. Ми знаємо, що на південному березі широко використовувалися міни, вочевидь для запобігання атаки через річку. … Я можу тільки зробити висновок, що низку вибухових пристроїв: чи-то боєприпаси, що не розірвалися, чи-то міни, чи-то протипіхотні міни, змило донизу по річці», – продовжив він.