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"Енергоатом" хоче змінити ліцензію на експлуатацію Запорізької АЕС

22.06.2023 / 11:14
Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" хоче змінити ліцензію на експлуатацію Запорізької АЕС, яка зараз перебуває під контролем російських окупантів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Котін повідомив, що "Енергоатом" подав свої пропозиції як експлуатуюча організація до Держінспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) щодо зміни умов ліцензії. Так, компанія готова відповідали за станцію лише за умови, якщо всі блоки переведені у режим "холодної зупинки" або перебувають у ремонті.

"Ми хочемо обмежити її експлуатацією енергоблоків в холодному стані чи "блок у ремонті". У гарячому стані ми не можемо забезпечувати експлуатацію п'ятого енергоблоку в умовах, коли рашисти не виконують наші розпорядження. ДІЯРУ це розгляне і, гадаю, внесуть зміни до ліцензії", - сказав він.

Додамо, що раніше ДІЯРУ наказало перевести в холодний стан останній п'ятий блок, проте на станції це досі не виконали.

При цьому президент "Енергоатому" зазначив, що немає сенсу у повному призупиненні ліцензії.

Він пояснив, що ліцензія надається експлуатуючій організації для експлуатації об'єкта. Саме "Енергоатом" за законодавством України відповідає за радіаційну безпеку об'єкта.

"Якщо ліцензію припинено, ми не відповідаємо за об'єкт. Хто тоді відповідає за нього? Навіть у нинішній ситуації має бути хтось, хто відповідає за безпеку та хто буде готовий ліквідувати наслідки, якщо щось станеться", - додав Котін.

Енергоатом, Котін
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