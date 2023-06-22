У Києві пройшли навчання на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Укрінформ.

“Сьогодні в Києві провели штабне тренування всіх залучених служб міста, на якому відпрацювали оперативні дії в разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду (Київській ГЕС/ГАЕС). Усього до тренувань залучили понад 250 учасників”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже другі масштабні навчання у столиці з початку року, що стосуються дій на випадок підтоплень чи пошкоджень гідроспоруд.

"Усвідомлюючи ризики, маємо мобілізуватись, відпрацювати механіку взаємодії між різними підрозділами, перевірити техніку, шляхи інформування населення тощо. Враховуючи те, що у випадку надзвичайної ситуації в зону підтоплення можуть потрапити пʼять районів, то інші пʼять працюватимуть із ними в режимі взаємної допомоги. За кожним із районів буде закріплений район-партнер", – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.