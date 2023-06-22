Войти | Зарегистрироваться
01:03

пятница,
23 июня
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У Києві пройшли навчання на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС

22.06.2023 / 10:12
У Києві відпрацювали дії на випадок надзвичайної ситуації на Київській ГЕС - залучили близько 250 працівників різних служб.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Укрінформ.

“Сьогодні в Києві провели штабне тренування всіх залучених служб міста, на якому відпрацювали оперативні дії в разі виникнення надзвичайної ситуації на гідроспорудах Дніпровського каскаду (Київській ГЕС/ГАЕС). Усього до тренувань залучили понад 250 учасників”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже другі масштабні навчання у столиці з початку року, що стосуються дій на випадок підтоплень чи пошкоджень гідроспоруд.

"Усвідомлюючи ризики, маємо мобілізуватись, відпрацювати механіку взаємодії між різними підрозділами, перевірити техніку, шляхи інформування населення тощо. Враховуючи те, що у випадку надзвичайної ситуації в зону підтоплення можуть потрапити пʼять районів, то інші пʼять працюватимуть із ними в режимі взаємної допомоги. За кожним із районів буде закріплений район-партнер", – сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Київська ГЕС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 июня
21 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.