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Петреус: Збройні сили України під час контрнаступу "досягнуть загальновійськового ефекту"

04.06.2023 / 16:25
Український контрнаступ буде дуже потужним, а Збройні сили України під час нього "досягнуть загальновійськового ефекту".

Про це заявив американський генерал та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, Сили оборони працюватимуть "злагоджено і комплексно", та виконуватимуть різні завдання, серед яких розмінування, прориви, протиповітряна оборона тощо.

"Я думаю, що контрнаступ України буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, тобто вони успішно проводитимуть загальновійськові операції", - заявив він.

Нагадаємо, влада вже неодноразово заявляла, що Україна готується до контрнаступу, щоб звільнити території від окупантів. В ЗМІ припускали, що він може початись навесні, однак влада заявляла, що він стартує тоді, коли все буде для цього готове.

В Міноборони наголошували, що для успішного контрнаступу необхідно отримати від партнерів техніку та навчити військових. Нещодавно США заявили, що задоволені озброєнням України перед контрнаступом.

А вчора, 3 червня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступальних дій, однак невідомо, коли саме вони розпочнуться.

Петреус
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