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Котенко: В Україні запрацював сайт Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти

18.07.2023 / 09:10
В Україні запрацював сайт Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти.

Інформацію про діяльність Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, відтепер можна дізнаватися на офіційному сайті за адресою commissioner.minre.gov.ua.

"Тут розміщені корисні матеріали з вказаними алгоритмами дій, вказані актуальні контактні дані регіональних представників уповноваженого в областях. Крім того, на сайті ви знайдете юридичні поради, що стосуються захисту прав родин та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. На сайті ви зможете знайти матеріали, щодо роботи регіональних представників та інформацію про зустрічі, які будуть відбуватися в областях", - повідомляють у телеграм-каналі уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка.

Котенко, зниклі безвісти
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