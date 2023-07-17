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Кулеба: росія з першого дня Чорноморської зернової ініціативи повільно її вбивала

18.07.2023 / 14:21
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи завершення дії "зернової угоди", заявив, що росія з першого дня Чорноморської зернової ініціативи повільно її вбивала і зараз намагається використати голод як інструмент для залякування.

Про це він сказав у інтерв’ю телеканалу CBS Mornings, передає УНН.

"росія повільно вбивала "зернову угоду" від одного продовження до іншого. Ви повинні знати одну цифру. Минулого року, коли була впроваджена Чорноморська зернова ініціатива, ціни на зерно у світі впали на 20%. Тому, непродовження угоди означає, що ціни на зерно по всьому світу зростуть", - підкреслив міністр.

Кулеба додав, що вплив від непродовження "зернової угоди", що є "результатом дій росії", відчують люди в найбільш вразливих регіонах Азії та Африки. Крім цього, міністр звернувся до росіян і закликав їх припинити "грати в голодні ігри".

"Припиніть грати в голодні ігри з людьми по всьому світу. Це дуже просто. Тому що повною мірою компенсувати блокаду українських портів внутрішнім продовольством неможливо. росія використовує голод як інструмент для шантажу світу, переслідуючи власні комерційні інтереси", - наголосив Кулеба.

Кулеба, зернова угода
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