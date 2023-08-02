Кулеба: Туреччина продовжить зусилля з відновлення зернової угоди

"У мене була розмова із Хаканом Фіданом, щоб обговорити Чорноморську зернову ініціативу", - написав Кулеба в мікроблозі твіттер.

Глава МЗС повідомив, що в розмові наголосив на шкідливому впливі виходу Росії з угоди на африканські країни та глобальну продовольчу безпеку.

"Туреччина продовжить зусилля з відновлення угоди", - наголосив Кулеба.

Також, за словами глави українського МЗС, сторони обговорили подальші двосторонні україно-турецькі відносини.