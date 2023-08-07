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Буданов оцінив партнерство з Болгарією

07.08.2023 / 15:23
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов оцінив партнерство з Болгарією.

Про це, як пише "Європейська правда", посадовець сказав в інтерв’ю болгарському телеканалу bTV.

Відповідаючи на питання, як він оцінює партнерство України з Болгарією, Буданов сказав, що оцінює його "дуже високо".

"Ваша країна надала нам значний обсяг озброєння, але головне, що вона збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів", – наголосив керівник ГУР МО України.

За його словами, "потреби дуже великі", і тому для Києва "це дуже багато в чому є питанням виживання".

"Україна завжди пам'ятатиме і буде вдячна за ту допомогу, яку нам надала Болгарія та її керівництво", – резюмував Буданов.

Раніше повідомлялося, що уряд Болгарії на засіданні в четвер, 3 серпня, схвалив проєкт угоди між Міністерствами внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання 100 БТР.

Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.

Буданов
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