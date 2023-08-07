Шмигаль: Українські аграрії вже намолотили 16,6 млн тонн зерна

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завдяки самовідданості українських аграріїв ми збираємо другий урожай воєнного часу. За цими цифрами в мільйони тонн зерна стоїть щоденна важка праця десятків тисяч людей, які часто ризикують своїм життям", - сказав він під час засідання уряду у вівторок.

Шмигаль наголосив, що синергія в роботі між бізнесом і державою дає чітке розуміння, що продовольства вистачить і для внутрішніх потреб України, і на експорт.

"Україна й надалі буде одним із ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки. У цьому розраховуємо на солідарність наших партнерів", - зазначив прем'єр-міністр.

Він наголосив, що Україна потребує більше засобів ППО, щоб краще прикрити порти, а особливо - дунайський портовий кластер. Також Україні потрібні стійкі сухопутні логістичні шляхи з високою пропускною спроможністю.

"Кожна експортована тонна зерна робить сильнішою Україну та вільний світ", - зазначив прем'єр.

Саме тому, за його словами, підтримка аграріїв є і буде пріоритетом уряду. Насамперед це стосується доступу до пільгових кредитів та до грантів. Він уточнив, що за програмою "5-7-9" у січні-липні держава видала 27,6 млрд грн кредитних коштів. Загалом за всіма кредитними програмами 9,5 тис. аграрних підприємств України отримали 45,5 млрд грн банківських кредитів. Серед учасників держпрограм лідирують аграрії Вінниччини, Одещини та Київщини.

За словами Шмигаля, це дало змогу вистояти багатьом фермерам і багатьом дало можливість розвиватися далі.