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Шмигаль: Підвищення тарифів на ввезення російського та білоруського зерна позбавить агресора прибутків

31.05.2024 / 10:12
Підвищення тарифів на ввезення російського та білоруського зерна має припинити його експорт у Європу та позбавити агресора прибутків.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, коментуючи відповідне рішення Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, передає Укрінформ.

"ЄС на міністерському рівні погодив підвищення тарифів на імпорт російського та білоруського зерна. Це має фактично зупинити його експорт у Європу, позбавить агресора прибутків і допоможе стабілізувати європейський ринок", - заявив Шмигаль.

Він подякував європейським партнерам України за цей сильний крок.

"Від цього рішення виграють європейські та українські фермери, а програє російська економіка", - переконаний глава уряду.

зерно, Шмигаль
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