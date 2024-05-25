Шмигаль: Підвищення тарифів на ввезення російського та білоруського зерна позбавить агресора прибутків

Підвищення тарифів на ввезення російського та білоруського зерна має припинити його експорт у Європу та позбавити агресора прибутків.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, коментуючи відповідне рішення Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, передає Укрінформ. "ЄС на міністерському рівні погодив підвищення тарифів на імпорт російського та білоруського зерна. Це має фактично зупинити його експорт у Європу, позбавить агресора прибутків і допоможе стабілізувати європейський ринок", - заявив Шмигаль. Він подякував європейським партнерам України за цей сильний крок. "Від цього рішення виграють європейські та українські фермери, а програє російська економіка", - переконаний глава уряду.