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Шмигаль: росіяни вивезли з ТОТ зерна на суму щонайменше 1 млрд доларів

26.11.2023 / 16:20
росіяни вивезли з тимчасово окупованих регіонів (ТОТ) України зерна на суму щонайменше 1 млрд доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

"Окупанти підготували технічні засоби, щоб щодня викрадати і вивозити із захоплених територій по 12 тисяч тонн зерна. Їм вдалося це частково, тому що героїчний опір українців змусив ворога відступати. Але обсяги вкраденого вражають – це мільйони тонн зернових на суму близько 1 млрд доларів", - Заявив Шмигаль.

За його словами, незважаючи на це, Україна й надалі буде одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки.

За даними глави уряду, прогнозований урожай в Україні цього року становитиме 79 млн тонн, що на 10% більше від минулорічних показників.

Також він зазначив, що в рамках президентської ініціативи Grain from Ukraine вже направлено 170 тисяч тонн продовольства до Ефіопії, Сомалі та Кенії. Ще 25 тисяч тонн продуктів харчування готуються до відправки до Нігерії.

зерно, Шмигаль
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