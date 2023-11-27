В Україні розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах

Про це йдеться у повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

"Через активний циклон в Україні, крім західних та східних областей, сьогодні-завтра очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки: у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, у Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу – до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються завірюхи, снігові замети, на дорогах ожеледиця”, – повідомило Агентство відновлення.

Як зазначається, у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму пройдуть дощі, а в північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с; в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Через посилення негоди рух на дорозі М-15 Одеса-Рені перекрито для всіх видів транспорту, також запроваджено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ – Одеса.

До Штабу входять представники Агентства відновлення, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, ДАК "Автомобільні дороги України", Державної служби з безпеки на транспорті, Київської обласної державної адміністрації, Асоціації міжнародних перевізників України, Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України.

В Агентстві відновлення радять водіям не виїжджати без необхідності на далекі відстані, а при плануванні маршрутів враховувати складність погодних умов. Водіям великогабаритного транспорту варто користуватись майданчиками для відстою, що знаходяться вздовж державних доріг.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі звертайтеся на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.