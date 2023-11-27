Войти | Зарегистрироваться
08:31

вторник,
28 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Арахамия о Николае Тищенко: «Он ракета». В ОП добавили – «эффективная ракета»

27.11.2023 / 10:56
Арахамия о Николае Тищенко: «Он ракета». В ОП добавили – «эффективная ракета»
В нашумевшем интервью Наталье Мосейчук глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия назвал Николая Тищенко «ракетой всенаправленного действия». Так он прокомментировал активность Тищенко по борьбе с колл-центрами, лесной мафией и застройщиками.

«Он сам может увидеть какую-то тематику, увидеть проблематику и пойти её решать», - заявил Арахамия.

Источник From.ua в Офисе президента отчасти согласен с Арахамией, но подчеркивают, что Тищенко эффективнее большинства депутатов СН.

«Он самостоятельный и доказал свою эффективность. Вы много знали о деятельности колл-центров пока за это не взялся Тищенко? А про миллиардные схемы в лесной промышленности? Теперь благодаря Тищенко про это знают все. Последние задержания – это результат его работы», - говорит наш собеседник в ОП.

Также наш источник поясняет постоянные проблемы Тищенко и бывшими коллегами по фракции. 

«Узнаваемость Тищенко выше узнаваемости «Слуги Народа» – это факт. Это раздражало и Шуляк, и Арахамию. Поэтому его выдавили. Им нужно, чтобы фракция оставалась серой массой зеленых кнопочек. А Тищенко с его независимой и самостоятельной позицией раздражала», - отметил чиновник.

Благодаря этому, как утверждает представитель ОП, с Тищенко считаются во власти. 

«Его боится Ростислав Шурма. После того, как Тищенко начал громить его схемы, у Ростика была истерика. Думаю, у Тищенко будет свой проект – лояльный Президенту, но непримиримый к группе Арахамия-Шуляк».

 

 

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 ноября
26 ноября
25 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.