Про це повідомляє Міненерго.

"В аварійний короткостроковий ремонт вийшли два блоки ТЕС. Є також резерв, який може бути використаний у разі потреби", – йдеться у повідомленні.

При цьому стверджується що енергосистема збалансована. Дефіциту електроенергії не було минулої доби і він не передбачається сьогодні. Обмеження електроенергії не застосовуються в жодній з областей.

Зараз на Київщині триває ремонт на магістральній лінії, пошкодженій внаслідок обстрілу напередодні. Обмеження в електропостачанні в Києві та області через це не застосовувалися.

Також повідомляється, що на одній з підстанцій Укренерго у Дніпропетровській області сталося загоряння трансформатора. Пожежу ліквідовали за кілька годин.

Станом на ранок неділі через негоду, технологічні порушення та бойові дії без світла – 529 населених пунктів.

Через погіршення погодних умов (сильний вітер, хуртовини) протягом дня можливі проблеми зі світлом на Київщині, Черкащині, у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській областях. Енергетики готові до роботи в посиленому режимі, – йдеться у повідомленні.