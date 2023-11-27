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Міненерго: В аварійний короткостроковий ремонт вийшли два блоки ТЕС

27.11.2023 / 14:21
В Україні вивели в аварійний ремонт два енергоблоки ТЕС.

Про це повідомляє Міненерго.

"В аварійний короткостроковий ремонт вийшли два блоки ТЕС. Є також резерв, який може бути використаний у разі потреби", – йдеться у повідомленні.

При цьому стверджується що енергосистема збалансована. Дефіциту електроенергії не було минулої доби і він не передбачається сьогодні. Обмеження електроенергії не застосовуються в жодній з областей.

Зараз на Київщині триває ремонт на магістральній лінії, пошкодженій внаслідок обстрілу напередодні. Обмеження в електропостачанні в Києві та області через це не застосовувалися.

Також повідомляється, що на одній з підстанцій Укренерго у Дніпропетровській області сталося загоряння трансформатора. Пожежу ліквідовали за кілька годин.

Станом на ранок неділі через негоду, технологічні порушення та бойові дії без світла – 529 населених пунктів.

Через погіршення погодних умов (сильний вітер, хуртовини)  протягом дня можливі проблеми зі світлом на Київщині, Черкащині, у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській областях. Енергетики готові до роботи в посиленому режимі, – йдеться у повідомленні.

Міненерго
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