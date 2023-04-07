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Україна та США разом готують програму співпраці з розвитку енергетичного сектору

09.04.2023 / 13:20
Енергетичні відомства України та США разом з ініціативою Net Zero World готують програму співпраці з розвитку енергетичного сектору.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Енергетичні відомства України та США разом з ініціативою Net Zero World готують програму співпраці щодо безвуглецевості та сталості енергосектору України», - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра енергетики України Ярослава Демченкова, Україна прагне до ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії і має намір поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшити споживання природного газу, покладаючись лише на власний видобуток та виробництво біогазу.

Ще одним напрямком спільної програми стане співпраця у розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.

Як наголошують у Міненерго, Україна має величезний потенціал стати енергетичним хабом Європи.

«З нашою енергосистемою, інтегрованою в ENTSO-E, та розширеними енергетичними коридорами, з наявною в Україні "зеленою" та низьковуглецевою генерацією, розгалуженими газовими та електричними мережами та сховищами, ми впевнені, що така перспектива є реальною», - зауважив Демченков.

Демченков, Міненерго
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