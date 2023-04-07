Rakuten Viber: 20% українців абсолютно не довіряють інформації, яка публікується в каналах месенджерів

Як повідомляє РБК-Україна, про це свідчать результати опитування, проведеного Rakuten Viber.

За даними опитування, 20 відсотків громадян абсолютно не довіряють інформації, яка публікується в каналах месенджерів. Вони ставлять під сумнів правдивість інформації.

Окрім цього 10 відсотків опитаних заявили, що довіряють лише повідомленням, отриманим від рідних чи друзів.

Загалом відповіді розподілилися таким чином: