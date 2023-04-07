Юсов: Вивезти сім’ї з окупованих територій мають можливість лише російське командування та окупаційна влада

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи питання щодо вивезення росіянами своїх сімей з росії та з тимчасово окупованих територій України.

«Такі дані, звичайно, є (про вивезення сімей з рф – ред.), ця інформація відстежується і Україною, і міжнародною розвідспільнотою, і, безумовно, ми можемо констатувати, що російська еліта в росії майбутнє своїх дітей і сімей переважно не бачить. Але те саме, коли ми ведемо мову про колаборантів і окупантів, які тікають з України, – це привілей, і його мають лише керівництво і командування або окупаційна влада. Тому що очільники продають нерухомість, вивозять сім’ї в умовно безпечні місця. Хоча ми розуміємо, що, наприклад, Пітер і Москва для них є не зовсім безпечними містами. Але й за кордон вже немає такої можливості виїхати. Це не стосується рядового складу, їм продовжують розповідати про те, що так звана СВО йде за планом, а те, що вони риють траншеї на території Криму і його пляжів, це начебто такий план і так має бути», - зазначив Юсов.

За його словами, насправді росіяни і колаборанти розуміють реальний стан справ, але бояться виступати проти війни. Представник розвідки зазначив, що росіяни зараз тікають з росії переважно в країни колишнього СРСР.