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ГУР: Напередодні контрнаступу зросла кількість росіян, які прагнуть здатися в полон

08.04.2023 / 10:10
Кількість звернень у рамках українського державного проєкту "Хочу жить" у березні 2023 року збільшилася порівняно із середньомісячним показником у попередні місяці вдвічі і перевищила 3000.

Про це повідомляє Головне управління розвідки при Міноборони України.

Як зазначається в повідомленні ГУР МО України в п'ятницю, "очікування контрнаступу Сил безпеки та оборони України поглиблює ерозію морально-психологічного стану в рядах російських окупантів". Це підтверджується "різким зростанням кількості російських загарбників, які прагнуть здатися в полон, щоб зберегти життя".

"У рамках українського державного проєкту "Хочу жить" у березні 2023 року зафіксували понад 3000 звернень. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники, повідомив представник програми для здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко", - йдеться в повідомленні ГУР.

Воєнна розвідка України також констатує активізацію здачі окупантів у полон безпосередньо на полі бою.

"Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити", - наголошують у ГУР.

ГУР МО, полон
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