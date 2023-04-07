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Лубінець: Ми не можемо чітко сказати, скільки українців нині перебуває на території рф

07.04.2023 / 14:26
Щонайменше 2 500 українців, які перебували у в'язницях на окупованих територіях, вивезені в росію.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми не можемо чітко сказати, скільки українців нині перебуває на території рф, тому що сама росія жодних офіційних цифр нам не дає. Але, за нашими даними, точно не менше 2 500 громадян України, які перебували у місцях позбавлення волі і які залишились на тимчасово окупованій території України, вивезли на територію рф", – розповів він.

Офіс омбудсмена фіксує факти того, що росіяни намагаються мобілізувати українських в'язнів до незаконних військових угруповань, зокрема до пкв вагнер.

В Офісі генпрокурора підтвердили, що ув'язнених може бути відправлено назад до України для участі в бойових діях.

Ще однією проблемою є те, що ув'язнені перебувають під контролем іншої держави, але вони юридично продовжують відбувати покарання. Таким чином, виникає питання про врегулювання їхнього статусу надалі.

Лубінець
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