У ЦГЗ дали поради, як батькам захистити дитину 5-11 років від COVID-19

Про це пише УНН.

Фахівці вказують, що діти не менше за дорослих хворіють на COVID-19. А курс щеплення проти COVID-19 допоможе дитячому організму набути імунітет до захворювання. "Таким чином навіть в разі інфікування вони уникнуть тяжкого перебігу від захворювання та смерті", - зазначають у ЦГЗ.

В Україні роблять вакцинацію дітям:

від 5 до повних 11 років;

від 12 років до 17 років.

Для цих вікових категорій підібрана вакцина та дозування. Наприклад, для щеплення дітей віком від 5-11 років використовують вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech - одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей старших 12 років.

Що зробити?

Знайдіть адресу та контакти найближчого центру або пункту вакцинації від COVID-19 та запишіть дитину на щеплення

Або

Зателефонуйте сімейному лікареві або педіатру, він направить дитину на щеплення.

Або

Зателефонуйте в найближчу поліклініку та спитайте, чи роблять у них щеплення від COVID-19.

"Під час запису обов’язково уточнюйте наявність спеціальної вакцини Comirnaty для дітей 5-11 років!" - зазначають фахівці.

Із собою потрібно мати:

Свідоцтво про народження дитини

Посвідчення особи одного із батьків або опікуна

Також, як вказано, на місці мають видати та попросити заповнити інформовану згоди батьків або опікунів – форма №063-2/о.