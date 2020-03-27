Войти | Зарегистрироваться
16:53

пятница,
27 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

В мире на COVID-19 уже заболело 532 253 человека

27.03.2020 / 16:15
От коронавирусной болезни умерли 24 072 человека, выздоровели - 122 627. Всего зарегистрировано 532 253 случая заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

За сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 712 человек. В Испании за это время зарегистрировали 718 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 268 смертей от коронавируса, Франция - 356, Иран - 157, Нидерланды - 78, Германия - 61, Великобритания - 115.

С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 8215 человек, в Испании - 4365, Китае - 3287, Иране - 2234, Франция - 1696 и 1295 случаев в США.

Не считая Китай, лидером по количеству лиц, выздоровели, является Иран - 10457 человек. За ним следует Италия (10361), Испания (7015), Германия (5673) и Франция (4948).

В США за все время насчитали 85 840 случаев заражения. Побороли болезнь пока только 753 человека.

Источник

коронавирус, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.