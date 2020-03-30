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Диагностированных случаев заболевания коронавирусом уже более 700 тысяч

30.03.2020 / 16:48
29 февраля во всем мире было зарегистрировано 664 742 случая заражения коронавирусом, 30 марта их количество увеличилось до 716 101.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

 В мире с 716 101 случая заболевания 149 071 людей выздоровели и 33 854 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 137 294 случая заражения, в Италии - 97 689, в Китае - 82 122, в Испании - 80 031, Германии - 62 095, Франции - 40 704, Иране - 38309.

Больше всего смертей в результате осложнений болезни зарегистрировали в Италии - 10 779 случаев. Также 6802 летальных случаев зафиксировали в Испании, в Китае от COVID-19 умерло 3304 человек во Франции 2609, в США 2436. В Германии жертвами вируса стали 525 человек.

Напомним: в Украине пока обнаружили 310 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.

26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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