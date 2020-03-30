Диагностированных случаев заболевания коронавирусом уже более 700 тысяч

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

В мире с 716 101 случая заболевания 149 071 людей выздоровели и 33 854 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 137 294 случая заражения, в Италии - 97 689, в Китае - 82 122, в Испании - 80 031, Германии - 62 095, Франции - 40 704, Иране - 38309.

Больше всего смертей в результате осложнений болезни зарегистрировали в Италии - 10 779 случаев. Также 6802 летальных случаев зафиксировали в Испании, в Китае от COVID-19 умерло 3304 человек во Франции 2609, в США 2436. В Германии жертвами вируса стали 525 человек.

Напомним: в Украине пока обнаружили 310 случаев заболевания на COVID-19, 5 человек погибли.

26 марта президент Владимир Зеленский заявил, что к концу пятницы 27 марта государственная граница буде закрыта, об украинских гражданах, которые останутся вне ее пределов, будут заботится дипломаты. Он отметил, что 2 недели назад попросил украинцев за рубежом вернуться в Украину, сейчас в связи с распространением коронавируса приходится закрывать границу.

Источник