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Диагностированных случаев COVID-19 уже 1,2 миллиона

06.04.2020 / 13:19
Во всем мире от коронавирусной болезни умерло 64653 человека, вылечились - 246457 человека. Всего с начала вспышки COVID-19 подтвердили 1 202 236 случаев заражения.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

 В то же время в США подтвердили 311544 случаев инфицирования. В Италии обнаружили 124 000 больных в Испании 126000. В Германии диагностировали более 96 000 заражений, в Китае - 82 558, во Франции - 90 848, в Иране - 55 743, в Великобритании - 42 479, в Турции - 23 934.

Больше всего жертв зарегистрировали в Италии - 15 362. В Испания - 11 947 смертей. Кроме того, во Франции - 7560 смертей, в Великобритании - 4313, в Иране - 3452.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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