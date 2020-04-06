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Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 69 тыс., число инфицированных превысило 1 млн 250 тыс

06.04.2020 / 14:52
По состоянию на 8:00 понедельника, 6 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 265 тыс. 555 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 68 тыс. 960, поправились более 260 тыс.

Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, за истекшие сутки число больных выросло на 65 тыс. 75 человек, скончавшихся - на 4 тыс. 189.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией в мире, больны 1 млн 274 тыс. 923 человека, число летальных исходов - 69 тыс. 479.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 337 тыс. 620 инфицированных и 9 тыс. 643 скончавшихся, сообщили South China Morning Post и университет.

В Канаде подтверждено 15 тыс. 512 случаев заражения и 280 умерших, Бразилии - 10 тыс. 475 инфицированных и 448 смертных случаев.

В Европе по числу заболевших на первом месте остается Испания, где выявлено 130 тыс. 759 инфицированных. В то же время в стране насчитывается 12 тыс. 480 скончавшихся, в то время как в Италии жертвами вируса стали 15 тыс. 887 человек при 128 тыс. 948 больных.

В Германии зафиксирован 95 тыс. 391 случай заболевания (скончались 1 тыс. 434), во Франции - 90 тыс. 864 (8 тыс. 78), в Великобритании - 48 тыс. 388 (4 тыс. 941), в Турции - 27 тыс. 69 (574), в Швейцарии - 21 тыс. 100 (685), в Бельгии - 19 тыс. 691 (1 тыс. 447), в Нидерландах - 17 тыс. 953 (1 тыс. 771), в Австрии - 12 тыс. 51 (204), в Португалии - 11 тыс. 278 (295).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, 38 - у людей, прибывших из-за рубежа, один (провинция Гуандун) - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончался один человек. Летальный исход зафиксирован в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране скончался 3 тыс. 331 человек, зарегистрировано 81 тыс. 708 случаев заболевания, из них 951 - завезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 58 тыс. 226 больных и 3 тыс. 603 скончавшихся, в Южной Корее - 10 тыс. 284 инфицированных и 186 летальных исходов.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Источник

статистика, коронавирус, ВОЗ
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