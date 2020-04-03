Войти | Зарегистрироваться
15:01

пятница,
03 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

ВОЗ: 95% жертв коронавируса в Европе старше 60 лет

03.04.2020 / 13:50
По данным европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 95% погибших в связи с коронавируса в Европе имели более 60 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на англоязычную службу Deutsche Welle, об этом в четверг на онлайн-конференции в Копенгагене рассказал Ганс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.

По его словам, более половины смертельных случаев было зафиксировано среди людей старше 80 лет.

Однако Клюге подчеркнул, что представление, будто коронавирус влияет только на пожилых людей, является ложным.

По его словам, тяжелые случаи заболевания наблюдались у подростков и молодых людей в возрасте более 20 лет. Причем многие из них нуждались в интенсивной терапии и некоторые умерли, добавил он.

"Молодые люди не являются неуязвимыми", - подчеркнул Клюге.

По его словам, последние статистические данные показывают, что в Европе умерло более 30 тысяч человек в связи с вирусом, преимущественно в Италии, Франции и Испании.

В 4 из 5 умерших было по крайней мере еще одно хроническое заболевание, например, сердечно-сосудистое заболевание, гипертония или диабет.

Напомним, ранее коронавирус поборол 101-летний итальянец из города Римини и 101-летняя женщина из Нидерландов.

Источник

статистика, коронавирус, ВОЗ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.