Из-за пандемии половина населения Земли оказалась на карантине

Об этом сообщает агентство AFP.

"Половину человечества попросили соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса", - говорится в заметке.

По данным Worldometer, в мире количество случаев COVID-19 достигла 955 412, из них 48 579 летальных исходов, выздоровели 203 013 человек.

В Украине зафиксировано 804 случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 человек выздоровели.

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