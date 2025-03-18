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Трамп доручив Мінфіну підготувати санкції США на випадок, якщо знадобиться додатковий тиск на росію

19.03.2025 / 11:14
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп готовий максимально посилити економічні санкції проти рф, щоб змусити її до мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За словами Бессента, Трамп доручив йому підготувати санкції США на випадок, якщо знадобиться додатковий тиск на росію.

Він оцінив рівень санкцій, запроваджених адміністрацією попередника Трампа Джо Байдена проти москви, як шість із десяти.

"Ми зберегли ці санкції, і президент Трамп доручив мені, якщо буде потрібно, піти на десять із десяти, щоб змусити президента путіна сісти за стіл переговорів", - сказав Бессент.

При цьому міністр фінансів зазначив, що він оптимістично налаштований, і президент США зможе переконати главу кремля без додаткових санкцій.

"Проте всі варіанти залишаються відкритими, включно з максимальними енергетичними санкціями проти росії, якщо це буде необхідно", - додав Бессент.

Трамп, Бессент
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