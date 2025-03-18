Сибіга анонсував окрему двосторонню зустріч із Сійярто найближчим часом

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сибіга написав у Х.

Глава українського МЗС зазначив, що мав "конструктивну розмову" з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях конференції Raisina Dialogue в Нью-Делі.

"Ми домовилися провести окрему двосторонню зустріч найближчим часом, щоб ретельно обговорити всі питання нашого порядку денного", – додав Сибіга.