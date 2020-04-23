За сутки подтверждено 79 959 случаев COVID-19

22 апреля в мире диагностировали 79 959 заражений COVID-19. Это на 3000 случаев больше чем 21 апреля.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. В частности, в США 29 973, России 5236, Великобритании 4451, Испании 4211, Италии 3370, Турции 3083, Бразилии 2678, Германии 2195 новых случаев заболевания коронавирус. Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется. Источник