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Глава ВОЗ: коронавирус с нами надолго

23.04.2020 / 16:19
Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что коронавирус будет бок о бок с человечеством ещё долго.

Об этом в среду, 22 апреля, говорится на странице ВОЗ в Twitter.

Гебреисус отметил, что сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемия.

"Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", - заявил он.

 

Ранее 22 апреля в Германии были одобрены клинические испытаниия антикоронавирусной вакцины на людях.

Испытания будут проходить в 3 этапа: сначала на небольшой группе - 200 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, затем на нескольких тысячах людей и наконец - на 20 тысячах человек. Вакцинировать будут одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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