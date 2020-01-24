ВОЗ не вводит никаких ограничений из-за нового коронавируса

Об этом на брифинге 23 января заявил Глава Представительства ВОЗ в Украине др. Ярно Хабихт.

“ВОЗ не рекомендует никаких запретов для перемещения товаров или людей между границами и для международной торговли”, - сказал Хабихт.

Он напомнил, что в каждой стране действуют международные медико-санитарные правила, по которым страна обязана отчитаться в ВОЗ о любом случае заболевания, независимо от того подтвержден он или нет.

Для граждан, как подчеркнул Глава представительства ВОЗ в Украине, рекомендации соблюдать правила гигиены - чаще мыть руки, не находиться рядом с людьми, у которых выраженные признаки острого респираторного заболевания, а также в случае заболевания обращаться к врачу и не посещать места общественного скопления.

В случае контактов с людьми из регионов, пораженных вспышкой, нужно обратиться к врачу.

Также ВОЗ рекомендует не употреблять необработанные термически продукты.

Ярно Хабихт заявил, что пока данных о коронавирусе недостаточно, но ВОЗ отмечает, что страны должны инвестировать в свою готовность к чрезвычайным ситуациям. Также он сообщил, что количество случаев заболевания в связи с новым коронавирусом может в ближайшее время увеличиться.

Сейчас, по его словам, чрезвычайный комитет ВОЗ проводит заседание, его работа будет прекращена в 19 часов по киевскому времени, в 21 час состоится онлайн брифинг.

Как добавил на брифинге заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко по итогам заседания ВОЗ, на брифинге будет озвучено решение о том, будет ли ВОЗ рекомендовать прекратить передвижение людей и товаров через границы в связи с коронавирусом.

Ныне Украина использует для отслеживания ситуации рекомендации ВОЗ, которые были предоставлены ранее.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванные новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные. Сейчас, по данным различных источников, зарегистрировано более 600 случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, сообщается о 25 погибших. Вирус был подтвержден и в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, а также в США и Франции, в России с подозрением на заражение коронавирусом госпитализировали одного человека.

На сегодняшний день власти Китая приостановили в городе Ухань работу общественного транспорта и ввели карантинные мероприятия.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины как определенный национальный координатор Международных медико-санитарных правил официально сообщил Пограничной службе Украины, руководителям областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины и руководителям структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации по эпидемиологическим и клиническим критериям определения случая коронавирусной инфекции (nCoV), клинического ведения пациентов, отвечающих определению случае коронавирусной инфекции (nCoV); требований по соблюдению правил инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, где находятся пациенты с подозрением на nCoV; коммуникационных материалов для информирования населения о профилактических мероприятиях.

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