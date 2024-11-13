Войти | Зарегистрироваться
23:36

вторник,
03 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Кочетков: Аудит НАБУ проведуть лише за останні місяці його роботи, а не з моменту створення

03.12.2024 / 13:19
Аудит діяльності Національного антикорупційного бюро України проведуть лише за останні місяці його роботи, а не з моменту створення, щоб не визнавати внутрішню корупцію, неефективність та незаконні дії керівництва НАБУ.

Про це написав політичний експерт Олександр Кочетков, передає УНН.

"Із 9 років існування НАБУ перевірять лише останні місяці роботи, щоб не визнавати корупцію, неефективність та незаконні дії його керівництва. Зараз маємо чергову халепу: закон про НАБУ чітко каже: зовнішня незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності цього органу має проводитися щороку. Знаєте, скільки перевірок було за весь час його існування? Нуль!" – написав Кочетков.

Експерт згадав періоди, за які не перевіряли НАБУ.

"НАБУ не перевіряли, коли на той момент його голова Ситник був офіційно визнаний корупціонером і внесений у відповідний державний реєстр корупціонерів. НАБУ не перевіряли, коли його керівництво зловили за руку на зливі інформації тим, кого підозрюють в розкраданні мільйонів доларів. НАБУ жодного разу не звітувало про свою роботу перед суспільством. А саме за наш з вами рахунок ці "борці з корупцією" годуються. НАБУ щороку грубо порушує закон про НАБУ, не допускаючи до аудиту жоден орган державної влади. Щороку. Порушує. Закон", – наголосив Кочетков.

Нарешті, зазначив він, у вересні 2024 року Кабмін призначив Комісію для проведення зовнішньої незалежної оцінки. І лише 18 листопада ця комісія зібралась – вперше за понад 9 років існування Бюро.

"Звичайно, всі очікували комплексного аудиту НАБУ за всі 9 років. Але комісія іноземців вирішила обмежитись лише періодом від призначення поточного директора Бюро (6 березня 2023 р.) до дати затвердження методики оцінювання (18 листопада 2024 р.). Всього 20 місяців замість 108. Всі попередні корупційні скандали антикорупційного органу вирішили забути", – повідомив експерт.

Він наголосив, що українськи правозахисники вже дали оцінку такому "аудиту".

"Це приклад того, як іноземці ігнорують Закон, який через своїх посіпак протягнули через Верховну Раду та намагаються сховати та звільнити від відповідальності сотні детективів НАБУ, що порушували Закон", – цитує Кочетков відомого адвоката Ростислава Кравця. На думку останнього, реальна мета створення НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС, АРМА – це не боротьба з корупцією, а спроби знищення незалежності та суверенітету України.

Експерт навів приклад Польщі, як зарадити свавіллю з повним ігноруванням НАБУ та його наглядачами законів України.

"Там нова коаліція, що перемогла на виборах минулого року, в угоді передбачила ліквідацію Центрального антикорупційного бюро. Годувати корупціонерів, які кришуються іноземцями під вивіскою "антикорапшн", поляки передумали. Молодці. Може, Україні взяти цей досвід до уваги?", – підсумував Кочетков.

Кочетков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
3 декабря
2 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.