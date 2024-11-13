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Спікер ОТГ Харків: росія могла одержати РСЗВ від КНДР, які можуть стріляти на відстань до 60 кілометрів

03.12.2024 / 15:23
Загроза того, що КНДР могла передати росії РСЗВ М1991 і ними битимуть по Харкову, існує, але вона трохи перебільшена.

Про це заявив спікер ОТГ Харків Євген Романов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Посадовець таким чином відповів на запитання з приводу того, що росія могла одержати від КНДР реактивні системи залпового вогню М1991, які можуть стріляти на відстань до 60 кілометрів, і чи зможуть вони діставати до Харкова. Однак він наголосив, що загроза є й від іншої зброї.

"Нагадаю, що на озброєнні російських терористів є далекобійні реактивні системи залпового вогню Ураган, Смерч, Торнадо, які також можуть діставати з району Бєлгорода до Харкова. Тому ця загроза дещо перебільшена, але вона існує", - пояснив свою думку Романов.

За його словами, чим більше у ворога з'являється нової військової техніки, то тим більше її горить на українській землі.

Нагадаємо, аналітик видання Forbes Девід Акс заявив, що росія за великої війни втратила щонайменше 400 реактивних систем залпового вогню. Хоч кремль і розконсервував безліч старих пускових установок, проте їхньої кількості недостатньо, щоб компенсувати втрати на полі бою й оснастити нові підрозділи. Тому росія надіється на РСЗВ з Північної Кореї, зокрема на M1991.

Романов
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